Covas nomeia nova secretária de Mobilidade e Transportes de São Paulo

A arquiteta e urbanista Elisabete França é a nova secretária municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo.

A nomeação foi publicada pelo prefeito Bruno Covas no Diário Oficial deste sábado, 20.

O ex-titular da pasta Edson Caram vai exercer o cargo de Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito.

Currículo

Elisabete França foi, até a nomeação, Diretora de Planejamento e Projetos da CET (Companha de Tráfego de São Paulo). A arquiteta tem cerca de 30 anos no ramo em projetos urbanos e de mobilidade.

França também é professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAP e no curso de especialização em Planejamento e Gestão de Cidades, do núcleo de estudos USP Cidades.