Estado do Rio de Janeiro prorroga restrições da quarentena até 6 de julho

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, assinou decreto que prorroga as medidas restritivas da quarentena do novo coronavírus. Agora, o estado mantém suspensões de aulas presenciais em escolas públicas e privadas, funcionamento de teatros e salas de cinema e academias até 6 de julho.

O decreto, publicado nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial em edição extra nesta sexta-feira (19).

O funcionamento de alguns setores do comércio e da indústria, em horários específicos, continua liberado.

O Estado ainda reforçou a recomendação para que a população não frequente praias, lagoas, rios e piscinas públicas e clubes.