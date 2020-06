Papa Francisco doa 2 ventiladores pulmonares ao Equador

O papa Francisco doou dois ventiladores pulmonares para o Equador, um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus na América do Sul.

O anúncio foi feito pelo embaixador equatoriano no Vaticano, José Luis Álvarez Palacio, que disse que os dispositivos devem chegar a seu destino nos "próximos dias".

O Equador é o país da América do Sul com a maior incidência de óbitos por covid-19, com 24 para cada 100 mil habitantes e 4.156 mortes no total. O Brasil aparece na sequência, com 23 vítimas para cada 100 mil habitantes, totalizando 48.954 mortes.