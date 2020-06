Irmão afirma que Abraham Weintraub já está nos EUA

O assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Arthur Weintraub, confirmou em sua conta oficial no Twitter que seu irmão, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, já chegou aos Estados Unidos. Abraham foi indicado

De acordo com a assessoria de imprensa do MEC, Weintraub viajou ainda na sexta-feira, 19, e já se encontrava em Miami. Ainda segundo a assessoria, o ainda ministro utilizou um avião comercial e viajou de classe econômica.

Também nesta última sexta-feira, 19, o senador Fabiano Contarato protocolou no Supremo Tribunal Federal um pedido de apreensão do passaporte de Weintraub para evitar que ele saísse do país.