Cate oferece curso on-line de marketing digital gratuito

Nestes dias difíceis de isolamento social e desemprego, a Internet se mostra uma poderosa ferramenta para quem compra ou vende produtos e uma alternativa viável para alcançar consumidores e gerar renda.

Por isso, a Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) está oferecendo gratuitamente cursos on-line de marketing digital.

O curso oferece os conceitos básicos de funcionamento do marketing nas redes sociais, essencial tanto par quem ganha dinheiro comprando como para quem vende na Internet. É possível acompanhar as aulas por computador pessoal ou pelo celular, basta ter uma conexão com a internet.

Para se inscrever, basta acessar o portal do Cate e fazer a inscrição.