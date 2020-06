Brasil se aproxima de 50 mil mortos por covid-19, aponta Ministério da Saúde

O Brasil tem 1.022 mortes por coronavírus identificadas em 24 horas. Segundo boletim mais recente do Ministério da Saúde, deste sábado (20), 49.976 pessoas morreram de covid-19 no País desde o início da pandemia.

O número de casos confirmados chega a 1.067.579 neste período. Foram 34.666 novas ocorrências de pessoas infectadas nas últimas 24 horas.

Recuperados

Entre os casos confirmados de doentes com coronavírus, 520.734 pessoas se recuperaram desde o início do surto da doença no Brasil. Três mil quatrocentas e quinze mortes são investigadas.

São Paulo segue como o epicentro da pandemia no País com 12.494 mortes e 192.628 infecções contabilizadas.

Na sequência, o ranking dos cinco primeiros Estados em situação mais crítica é completado por Rio de Janeiro, Ceará, Pará e Maranhão, nessa ordem.