Segurança de hospital é agredido por paciente na zona sul de São Paulo

O segurança de um hospital municipal de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, foi agredido por um paciente que aguardava para fazer exames. O caso ocorreu no início da madrugada de sexta-feira (19) na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Hospital do Campo Limpo, na estrada de Itapecerica.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o segurança e um homem que aguardava para fazer um raio-X se desentenderam em uma sala de espera. A PM (Polícia Militar) foi acionada e removeu o paciente da unidade.

Mais tarde, por volta de 1h desta madrugada, ele voltou acompanhado. Os dois disseram estar armados e espancaram o segurança, que ficou gravemente ferido – ele está internado em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A PM retornou ao local e os agressores foram detidos.

