Queiroz passa primeira noite no presídio de Bangu

Ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz passou ontem sua primeira noite no presídio de Bangu, no Rio de Janeiro (RJ), após ser preso pela manhã em Atibaia (SP).

Queiroz foi detido em casa que pertence ao advogado Frederick Wassef, que é responsável pela defesa do presidente da República Jair Bolsonaro e do seu filho Flávio.

O ex-assessor é suspeito de operar esquema de “rachadinha” (quando os funcionários são obrigados a devolver parte do salário) que funcionava no gabinete de Flávio quando este era deputado estadual. A prisão se deu após pedido do Ministério Público, que alegou que Queiroz estava atrapalhando as investigações. Sua mulher, Márcia, também é um dos alvos e está foragida.

O paradeiro de Queiroz era questionado havia mais de um ano, mas nem o advogado nem a família Bolsonaro diziam saber da sua localização. Flávio, que nega irregularidades, disse que a prisão foi determinada para atacar o presidente Bolsonaro.