Previsão do Tempo: primeiro dia do inverno, sábado será estável e ensolarado em São Paulo

O inverno começa oficialmente no território brasileiro neste sábado (20), mais precisamente às 18h44. No entanto, o dia não terá uma cara muito invernal, regado a sol e céu claro.

Uma massa de ar seco, bloqueio atmosférico que cobre grande parte do Brasil nestes dias, vai manter o tempo estável na Grande São Paulo durante todo o fim de semana.

O sábado começa com alta umidade do ar e temperaturas próximas da mínima de 14ºC. O dia esquenta rapidamente, com céu claro deixando o sol brilhar até a noite.

Nas horas mais quentes, a umidade cai para uma taxa de cerca de 35%, e as temperaturas atingem até os 26ºC. Às 18h44 começa oficialmente o inverno no hemisfério sul.

A previsão do tempo é feita a partir de dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.