Polícia Federal e Interpol prendem traficante internacional em Fortaleza

Um dos homens mais procurados do Reino Unido foi preso nesta sexta-feira no bairro Meireles, em Fortaleza, em ação da Polícia Federal com participação da Interpol.

O britânico, cujo nome está sendo mantido em sigilo, é acusado de envolvimento com organização criminosa, responsável por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de armas de fogo e explosivos. Ele é considerado extremamente perigoso e violento.

Os mandados para prisão e extradição do criminoso já foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.