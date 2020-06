Vencedora do Nobel da Paz, Malala Yousafzai se forma em Oxford aos 22

A ativista e vencedora do Nobel da Paz, Malala Yousafzai, acaba de conquistar seu diploma na prestigiada Universidade de Oxford.

A paquistanesa sobreviveu a um atentado terrorista em 2012, quando tinha 15 anos, por sua mobilização pela educação de jovens garotas no país.

A jovem foi baleada na cabeça por um militante do Talibã, e passou um longo período à beira da morte em um hospital do Reino Unido, para onde posteriormente se mudou.

Sua história foi publicada no livro autobiográfico Eu Sou Malala, best-seller lançado em 2013 e adaptado em versões para crianças e adolescentes.

No ano seguinte, com apenas 17 anos, ela se tornou a mais jovem vencedora do Nobel da Paz, por anos de trabalho destemido pelo acesso à educação. Filha de um professor, Malala recebeu o prêmio em 2014 ao lado do ativista indiano Kailash Satyarthi.

A jovem, hoje com 22 anos, deixa Oxford portando um diploma de formação em filosofia, economia e política. Em publicação do Twitter, ela diz que "não sabe o que está por vir", mas que, pelos próximos dias, suas prioridades são outras: Netflix, livros e um merecido descanso!

https://twitter.com/Malala/status/1273775945917378562/photo