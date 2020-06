Mãe atira recém-nascido de segundo andar de prédio em Praia Grande

Um recém-nascido foi encontrado morto após ter sido atirado da janela de um prédio pela mãe em Praia Grande, litoral sul de São Paulo. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (18).

Segundo relatos de testemunhas, o bebê caiu do segundo andar do edifício, jogado pela janela do apartamento. A criança foi encontrada por uma vizinha e já estava sem vida quando o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou para atender a ocorrência.

De acordo com a Delegacia da Mulher de Praia Grande, a mulher, de 20 anos, teria acabado de dar a luz. O corpo do recém-nascido foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) para descobrir se o bebê estava vivo ou morto quando foi atirado pela mãe. A polícia investiga se o parto foi natural ou induzido.

