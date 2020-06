Inverno deve ser mais seco em São Paulo, diz CGE

A previsão para o inverno deste ano, que começa no próximo sábado, é de clima mais seco do que o habitual na Capital paulista, de acordo com dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com o CGE, os níveis de chuva devem ficar abaixo da média esperada, que é de 137,2 mm.

As temperaturas devem ficar acima da média na Grande São Paulo, com mínimas em torno de 13,4ºC e máximas em torno de 22ºC, em média.

De acordo com o meteorologista do CGE, Michael Pantera, a previsão de temperaturas mais altas está diretamente ligada com o baixo índice de chuva, tempo mais seco e maiores períodos de sol na região sudeste.