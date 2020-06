Lotados, hospitais no interior paulista recusam novas internações por covid-19

A taxa de ocupação dos leitos hospitalares por pacientes com o novo coronavírus atinge níveis preocupantes no interior de São Paulo. Alguns hospitais de referência no tratamento da doença estão lotados e estão sendo obrigados a recusar novas internações. E prefeitos já cogitam transferir pacientes para a capital.

Conforme a Secretaria da Saúde, a média de ocupação dos leitos de UTI no estado atingiu 70,6% na quinta-feira (18), mas há sobrecargas pontuais que estão sendo atendidas com a abertura de novos leitos. Algumas das maiores cidades do interior, como Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, estão com lotação de leitos da covid-19 acima da média – em alguns casos com 100% de lotação.

Em Campinas, a rede municipal que atende o SUS estava com os 120 leitos destinados a pacientes da covid-19 totalmente ocupados. Em toda a rede pública e privada, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a doença chegou a 87%, o porcentual mais alto até agora.

Dos 328 leitos, 284 tinham pacientes, mas a maior parte dos leitos desocupados estava na rede particular. No SUS estadual, que inclui o Ambulatório Médico de Especialidades e o Hospital das Clínicas da Unicamp, 50 dos 57 leitos estavam ocupados – taxa de 88%. Na rede privada, a ocupação era de 77%.

Diante desse cenário, o prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), não descarta transferir doentes para a capital ou cidades da região, se não houver alívio na pressão sobre a rede hospitalar local. "Quero lembrar que, quando São Paulo estava no sufoco, nós recebemos pacientes de lá. Estamos conversando, mas há uma situação logística a ser considerada. Se houver necessidade, o que ainda não aconteceu, preferimos transferir para cidades de médio porte da nossa própria região metropolitana, que receberam respiradores do Estado. Ainda não estamos fazendo, mas não é descartado", disse.

A prefeitura de Campinas informou que, desde ontem, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carlos Lourenço passou a ser exclusiva para internação de pacientes com a covid-19. A unidade terá 28 leitos, sendo três para estabilização de pacientes que precisam ser transferidos para UTI.

Ao anunciar um novo recorde de mortes em um dia, nesta quarta – mais 21 mortes, elevando o total para 185, além de 334 novos casos – o secretário de Saúde de Campinas, Cármino de Souza, disse que a situação é grave. "Estamos vivendo o pior momento da epidemia e o que nós podemos fazer é dar a melhor estrutura, a melhor atenção aos pacientes. Só temos uma arma eficiente neste momento: isolamento social", disse.

Avanço

Em Sorocaba, a taxa de ocupação de leitos de UTI para a covid-19 nos três hospitais públicos subiu de 70% no dia 1.º de junho para 95% nesta quarta-feira, quando foram confirmados 219 casos de coronavírus. A Santa Casa, com maior número de leitos de tratamento intensivo na rede municipal, estava com lotação total De acordo com o administrador, padre Flávio Miguel Junior, houve um crescimento acentuado nas internações de pacientes com o vírus nos últimos dias. "Estamos conseguindo controlar, mas estamos no limite", disse.

O Conjunto Hospitalar de Sorocaba, com dez leitos, tinha 100% de ocupação. No Hospital Regional Adib Jatene, o índice era de 90%. Na cidade, desde o início de junho, a ocupação dos leitos de enfermaria subiu de 59% para 64%. O número de pessoas internadas com covid-19 ou suspeita subiu de 62 para 149, incluindo a rede privada.

Em São José do Rio Preto, com 142 casos positivos nas últimas 24 horas – recorde de infectados em um único dia -, a pressão sobre a rede hospitalar também aumentou. Segundo a prefeitura, 178 pessoas estavam internadas anteontem com síndrome respiratória grave, sendo 70 em UTI. "No meio de maio, tínhamos 277 casos notificados de síndrome gripal leve por dia e agora, do dia 6 de junho para cá, tivemos aumento, com um pico de 617 notificações em um dia. As pessoas estão procurando o serviço de saúde com sintomas", afirmou a gerente da vigilância epidemiológica Andréia Negri.

Em Ribeirão Preto, a taxa de ocupação de leitos de UTI que era de 85% caiu para 79% após a chegada de 32 respiradores, mas ainda está acima da média estadual. Os equipamentos chegaram na segunda-feira, com escolta policial. O prefeito Duarte Nogueira (PSDB) disse que os respiradores permitiram ampliar o número de leitos para tratamento exclusivo de pacientes com covid-19 na cidade. "Saímos de 121 leitos para 131 e chegaremos a 154 apenas em Ribeirão Preto."

A Santa Casa de Sorocaba informou ter recebido dez respiradores e está em diálogo com a prefeitura para ampliar os leitos de UTI A direção do Conjunto Hospitalar informou que mais dez leitos devem entrar em operação este mês.

Estado

O secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann, disse que o governo estadual já distribuiu cerca de 2,8 mil respiradores para ampliar a oferta de leitos para pacientes graves da covid-19 no Estado. Outros 350 equipamentos estão para chegar e serão distribuídos às regiões que ainda precisam de suporte. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, que representa o Conselho Municipalista no comitê de operações de emergência do coronavírus, foi na mesma linha. "Vamos manter todas as regiões com capacidade hospitalar", ressaltou.