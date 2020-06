Homem tentou extorquir governador João Doria com ameaça de morte

A polícia indiciou Hércules Cordeiro Torres e pediu sua prisão preventiva. Ele é acusado de tentar extorquir R$ 5 milhões do governador de São Paulo, João Doria.

De acordo com o inquérito, Torres entrou em contato com o governador pela rede social da primeira –dama Bia Doria e mandou mensagens escritas e de áudio dizendo que a morte do governador havia sido encomendada por uma facção criminosa e ele cobrava R$ 5 milhões para não cumprir o contrato.

Após investigação, a polícia chegou a ele por meio de sua conta de email e conta vinculada ao Instagram, mapeando o IP do computador utilizado para acessar a conta usada para enviar as ameaças.

Segundo a polícia, o acusado confessou o crime, mas disse que pretendia apenas assustar o governador João Doria.

Hercules já havia sido preso em maio deste ano por fazer ameaça semelhante ao ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, cobrando R$ 3 milhões “para que ele não fosse morto”.