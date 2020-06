Garoto de 11 anos morre após seus pais o obrigaram a beber água por quatro horas

Zachary Sabin um garoto americano de 11 anos morreu após ser forçado beber quatro garrafas de água de cerca de um litro por quatro horas.

Segundo informações do portal Infobae, as autoridades do Colorado, Estados Unidos, libertaram a prisão de Ryan Sabin, 41, e sua parceira Tara, 42, pais do garoto e que são supostamente responsáveis pelo assassinato.

Os mandados de prisão foram emitidos na manhã de terça-feira, 16 de junho, e os dois devem enfrentam o crime de assassinato em primeiro grau, abuso infantil que resultou na morte de Zachary e outras seis acusações menores de abuso infantil.

Segundo as autoridades, o garoto foi encontrado morto no dia 11 de março em sua casa na cidade de Floresta Negra. O médico legista de El Paso verificou que a causa da morte foi realizada por meio de envenenar com água após o garoto ser forçado a beber uma quantidade muito grande do líquido.