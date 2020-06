Ford confirma venda da fábrica de São Bernardo

A montadora Ford confirmou nesta sexta-feira a notícia veiculada na imprensa que a antiga fábrica de caminhões de São Bernardo foi vendida para a construtora São José.

A prefeitura de São Bernardo havia informado na última terça-feira que a fábrica havia sido vendida por R$ 550 milhões, mas a Ford não quis confirmar a informação.

A fábrica da Ford funcionou no local por 52 anos e chegou a ter 2,7 mil funcionários. O encerramento da produção de caminhões no ABC foi anunciado em 2019, como parte da reestruturação da montadora em toda América do Sul.