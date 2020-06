Enem abre ‘você decide’ para definir as datas do exame

Candidatos inscritos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) poderão a partir de amanhã participar de enquete que ajudará a definir as novas datas das provas, que estavam marcadas para novembro e foram adiadas pela pandemia do novo coronavírus.

Os participantes poderão escolher entre três períodos: dezembro deste ano e janeiro ou maio de 2021, que correspondem ao adiamento por 30, 60 ou 180 dias.

Cada período tem quatro datas, sendo dois domingos consecutivos para o Enem em papel e dois para o Enem digital, que começará a ser testado nesta edição.

O Inep, órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem, afirmou que a participação na enquete é voluntária e que o resultado da consulta, que ficará aberta até o dia 30, ajudará a definir o calendário: “É importante para dar oportunidade aos interessados de sugerir o melhor período para a realização das provas”.

O governo confirmou que o Enem seria adiado no último dia 20 de maio, depois de muita pressão de grupos estudantis e entidades, que argumentavam que a quarentena e a paralisação das aulas presenciais afetariam o desempenho dos candidatos, sobretudo os mais pobres e com dificuldades para estudar pela internet.

Vestibulares na espera

O Enem é a principal porta de entrada para os estudantes que desejam ingressar em universidades públicas e recebeu 6 milhões de inscrições neste ano. A definição do calendário vai impactar na realização de outros vestibulares pelo Brasil, que aguardam a confirmação do Enem para escolher as datas dos seus exames.