Covid-19: Dinamarca vai pagar R$ 16 mil para cada trabalhador para incentivar economia

O governo da Dinamarca lançou um pacote para combater a crise causada pela pandemia do coronavírus que prevê o pagamento de 20 mil coroas dinamarquesas (cerca de R$ 16 mil) aos cidadãos. O acordo foi firmado na última segunda-feira com partidos da base do governo e da oposição.

O dinheiro será depositado diretamente na conta dos trabalhadores na ativa até outubro deste ano , mas aposentados e estudantes também serão contemplados, embora com valores menores.

A medida tomada pela primeira-ministra Mette Frederiksen, do Partido Social Democrata, tem como objetivo recuperar a economia do país, duramente castigada pela crise do covid-10.

O pacote inclui ainda fundos para ajudar empresas em dificuldade e fomentar a exportação.

Com informações do G1.