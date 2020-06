Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta sexta, 19 de junho

O dólar comercial tem leve queda nesta sexta-feira (19), após sete pregões consecutivos de valorização. Às 10h, a moeda era vendida a R$ 5,35, variação de -0,44%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, é cotado a R$ 5,65.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,57. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 5,91.

A cotação acompanha o movimento de recuperação de ativos de risco fora do Brasil. Já por aqui, investidores monitoram o noticiário político, aquecido pela prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, e a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub