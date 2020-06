Acidente causa bloqueio em avenidas da zona leste de São Paulo

Um acidente envolvendo dois carros deixou o cruzamento das avenidas Conselheiro Carrão e 19 de Janeiro parcialmente bloqueado na manhã desta sexta-feira (19). A colisão ocorreu no fim da madrugada.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), as vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros – ao menos 10 trabalharam na ocorrência. Não há informações sobre número de feridos e seu estado de saúde.

Imagens feitas por ouvintes da Rádio Trânsito FM mostram os veículos colados nas laterais, um com a frente destruída e o outro com a traseira amassada. A Polícia Militar, porém, não tem detalhes do acidente e não foi confirmado se o local será periciado.

Para desviar o trânsito, foi montado um bloqueio pela CET e há lentidão no sentido centro da avenida 19 de Janeiro, entre a rua Dr. Jaci Barbosa e a avenida Conselheiro Carrão.





* Com informações da Rádio Trânsito FM