Abono do PIS/Pasep começa a ser pago dia 30; veja calendário

Começa no próximo dia 30 o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep ano base 2019 para trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos.

Tem direito ao abono salarial os empregados que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2019 com remuneração média de até dois salários mínimos e estar inscrito no programa do PIS/Pasep há pelo menos 5 anos.

O abono salarial varia de acordo com o tempo de trabalho e pode pagar de R$ 88 a R$ 1.045,00.

Neste ano, o trabalhador com saque previsto para 2020 e que possuir conta na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil terão o abono depositado em conta corrente.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO ABONO:

PIS (a partir da data de nascimento)

A partir de 16 de julho de 2020 (nascidos em julho)

A partir de 18 de agosto de 2020 (agosto)

A partir de 15 de setembro de 2020 (setembro)

A partir de 14 de outubro de 2020 (outubro)

A partir de 17 de novembro de 2020 (novembro)

A partir de 15 de dezembro de 2020 (dezembro)

A partir de 19 janeiro de 2021 (janeiro e fevereiro)

A partir de 11 de fevereiro de 2021 (março e abril)

A partir de 17 de março de 2021 (maio e junho)

Saques do Pasep (número de inscrição)