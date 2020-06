Zambelli sinaliza saída de Weintraub nas redes sociais: 'siga de cabeça erguida'

A deputada Carla Zambelli (PSL-SP) publicou uma mensagem em tom de despedida para o ministro da Educação, Abraham Weintraub, na noite desta quarta-feira (17).

"Me faltam palavras. 'Combateu o bom combate, guardou a fé. A coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele Dia'. Siga de cabeça erguida, como o grande homem que é", escreveu a deputada, com uma foto dela e do ministro.

A parlamentar disse ainda que esse versículo é usado pela polícia "quando sai de um comando, quando vai para reserva".

Me faltam palavras…… "Combateu o bom combate, guardou a fé. A coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele Dia". Siga de cabeça erguida, como o grande homem que é.

A situação de Weintraub já era considerada insustentável para uma parte do governo, mas piorou após ele se reunir, no domingo passado, com manifestantes bolsonaristas. O grupo desrespeitou uma ordem do governo do Distrito Federal que proibiu protestos na Esplanada dos Ministérios. A expectativa é de que o anúncio da demissão seja feito nesta quinta ou sexta-feira pelo presidente.

O ministro também é investigado no inquérito das fake news, que apura a disseminação de ameaças e notícias falsas contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro estuda nomear o secretário nacional de Alfabetização, Carlos Nadalim, para o lugar de Abraham Weintraub no comando do Ministério da Educação. A exemplo de Weintraub, Nadalim é seguidor do guru bolsonarista Olavo de Carvalho e defensor do homeschooling – a educação domiciliar, sem precisar, necessariamente, da escola regular.

Uma das possibilidades aventadas no Palácio do Planalto é Nadalim assumir de forma interina, dando tempo para que Bolsonaro encontre um nome para comandar a pasta de forma definitiva.