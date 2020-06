VÍDEO: Imagens mostram momento que Queiroz é preso em Atibaia

Imagens da Polícia Civil mostram o momento em que Fabrício Queiroz é preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia, interior de São Paulo. O vídeo, de pouco menos de um minuto, tem o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sendo questionado por agentes, enquanto um mandado de busca e apreensão é cumprido.

Assista ao vídeo:

Queiroz estava na casa do advogado de Flávio Bolsonaro, Frederick Wassef. Ao delegado que comandou a operação, testemunhas relataram que o ex-assessor morava no local há um ano. Em entrevistas em setembro de 2019, Wassef negou saber o paradeiro do investigado.

Em publicação no Twitter, o senador Flávio Bolsonaro se disse "tranquilo" em relação à prisão de Queiroz. Afirmou que a operação faz parte de um plano com o objetivo de atacar seu pai, o presidente Jair Bolsonaro.