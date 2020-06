Previsão do Tempo: São Paulo segue com calor e sol nesta sexta-feira

O calor se intensifica nos próximos dias na cidade de São Paulo, inversamente proporcional à taxa de umidade do ar.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.

Nesta sexta-feira (19), a madrugada começa com mínimas por volta de 14ºC e chances de neblina no início do dia. Esta se dissipa logo nas primeiras horas da manhã, e o sol passa a predominar pelo restante do dia.

As temperaturas sobem rapidamente, atingindo até 26ºC no período da tarde. Céu claro e névoa seca, junto a uma taxa de umidade do ar em torno dos 30%, figuram nas horas mais quentes do dia.

A noite continua clara, com poucos períodos com mais nuvens no céu. O sol se põe por volta das 17h28, e o dia termina sem previsão de chuva.