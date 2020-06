Médica posta sobre covid-19: “continue dando festa que te vejo no meu plantão”

A médica de emergência Thamine Mesquita do Vale resolveu usar suas redes sociais para fazer um desabafo nesta quarta-feira, após fazer a terceira internação de paciente com covid-19 somente em 3 horas de atendimento.

Ela trabalha no Centro de Atenção Integral em Saúde (Cais), em Goiânia. Sua postagem rapidamente tomou conta das redes e virou um viral. No post, ela diz: “continue dando festa que te vejo no meu plantão” e mostra 3 dedos, sobre as 3 internações de coronavírus.

A médica diz que se sente frustrada quando sai às ruas e vê pessoas sem máscara, como se tudo estivesse normal, quando morrem mais de 1 mil pessoa diariamente com a doença em todo o país.