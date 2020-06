Índice de reajuste do aluguel sobe 1,48% em junho

O índice usado como base para o reajuste dos aluguéis em todo país (IGP-M) registrou uma inflação de 1,48% na segunda prévia de junho deste ano, de acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas. Em maio, a taxa havia ficado em 0,01%.

De acordo com a FGV, a alta na taxa do IGP-M foi provocada pelos preços no atacado, que registraram inflação de 0,18% em maio para 2,20% em junho.

Com os números de junho, o IGP-M acumulado nos últimos 12 meses chega a 7,24%.

No varejo, os preços registram queda de 0,14% em junho, segundo pesquisa FGV.