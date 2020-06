Fabrício Queiroz é preso em Atibaia, interior de São Paulo

Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (!8). Ele estava em um imóvel de Frederick Wasseff, advogado do filho do presidente Jair Bolsonaro.

Queiroz foi detido por agentes da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, após mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Ele é investigado em um esquema de “rachadinha” na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

Ele chegou por volta das 8h05 em uma unidade do IML (Instituto Médico Legal), saiu menos de 10 minutos depois, sendo encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil no centro de São Paulo.

Queiroz no momento da prisão, em Atibaia / Polícia Civil/Divulgação

Foram 10 dias de observação para confirmar que Queiroz estava na casa. Pouco antes das 10h, ele foi levado ao aeroporto Campo de Marte, zona norte de São Paulo, onde embarcou em um helicóptero para ser transferido ao Rio de Janeiro.

Um relatório do Coaf (Conselho de Atividades Financeiras) constatou que Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão de forma “atípica”. Ele trabalhava como assessor no gabinete de Flávio Bolsonaro quando este era deputado estadual no Rio de Janeiro.

