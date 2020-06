Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quinta, 18 de junho

O dólar comercial tem nova alta expressiva nesta quinta-feira (17), após seis pregões consecutivos de valorização. Às 9h40, a moeda era vendida a R$ 5,31, variação de 1,59%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, é cotado a R$ 5,55.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,53. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 5,86.

A alta do dólar é motivada pela decisão do Banco Central de cortar a taxa Selic para 2,25%, sua nova mínima histórica. Ainda há a possibilidade da taxa ser cortada mais uma vez. Já no exterior, o mercado observa com preocupação os temores de uma segunda onda de infecções por covid-19.