Médico olavista assume secretaria da Saúde prometida a Carlos Wizard

A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde tem novo chefe. Hélio Angotti Neto, antigo apoiador do presidente Jair Bolsonaro e seguidor do escritor Olavo de Carvalho, foi nomeado para o posto nesta quinta-feira (18).

O cargo havia sido prometido a Carlos Wizard, fundador da rede de escolas de idioma Wizard e também das lojas Mundo Verde. O bilionário recuou após aceitar o posto, por ter recebido críticas de gestores da saúde pública sobre seus posicionamentos sobre a crise do novo coronavírus.

O papel da secretaria agora comandada por Neto é estratégico, especialmente durante a pandemia. A SCTIE publica avaliações diárias sobre o andamento de remédios e vacinas contra a covid-19. Além disso, a pasta também coordena parcerias com a iniciativa privada, gerindo a fabricação de medicamentos e outros produtos para a área de saúde.

Hélio Angotti Neto tem formação em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), e fez residência na área de oftalmologia. O médico atua no Ministério da Saúde desde o começo do governo Bolsonaro.

O novo secretário também tem presença nas redes sociais, e mantém um blog onde versa sobre filosofia e medicina, frequentemente citando o guru bolsonarista Olavo de Carvalho. De postura conservadora, Neto costuma ressaltar sua oposição ao procedimento de aborto, a movimentos de esquerda, e seu apoio à cloroquina no tratamento da covid-19 e ao governo estadunidense.