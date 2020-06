Advogado que abrigava Queiroz em sítio esteve na posse de ministro das Comunicações

O advogado Frederick Wassef, que representa a família Bolsonaro e abrigava Fabrício Queiroz em um sítio em Atibaia, esteve na posse do novo ministro das Comunicações, Fabio Faria, na quarta-feira (17).

Ele compareceu à cerimônia como "amigo do presidente", segundo interlocutor do ministro, o que dá direito ao advogado de transitar livremente pela Esplanada dos Ministérios. As informações são da colunista da BandNews FM Monica Bergamo.

Queiroz foi detido na manhã desta quinta-feira (18) em uma propriedade que está em nome de Wassef; o ex-assessor é investigado no esquema das rachadinhas e foi preso por ordem da Justiça do Rio de Janeiro.

Frederick Wassef é pessoa de extrema confiança da família Bolsonaro. Além de representar Flávio em processos, ele atua no caso da facada do presidente Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado na campanha presidencial.

Reuniões com Jair Bolsonaro

Em busca no portal oficial do Palácio do Planalto, o Metro Jornal localizou três datas em que o advogado Frederick Wassef se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro. A mais recente foi no dia 14 de maio, durante 15 minutos, das 14h15 às 14h30.

Os outros dois encontros oficiais, presentes na agenda presidencial até o fechamento desta reportagem, ocorreram nos dias 13 e 14 de dezembro. As reuniões tiveram, respectivamente, 45 minutos e 30 minutos de duração.

Mais sobre a prisão de Queiroz:

Queiroz morava na casa do advogado de Flávio Bolsonaro há um ano, dizem testemunhas

Operação que prendeu Queiroz faz busca e apreensão em casa de Bolsonaro

Fabrício Queiroz é preso em Atibaia, interior de São Paulo