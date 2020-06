USP, Unicamp e Unesp devem manter aula remota no segundo semestre

As universidades USP, Unicamp e Unesp anunciaram nesta quarta-feira de irão retomar as aulas a partir de agosto, mas de maneira remota, provavelmente até o final deste semestre.

O plano do governador João Doria prevê a retomada das aulas presenciais em agosto com 20$ dos alunos, mas as universidades têm autonomia para tomar uma decisão, independente do estado.

Os reitores, entretanto, estão preocupados com a possibilidade de contaminação de alunos, professores e funcionários, já que juntas contam com mais de 114 mil alunos.

O projeto é que as aulas teóricas sejam dadas remotamente e as práticas somente em 2021, quando a pandemia estiver controlada.