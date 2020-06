SP vai liberar retomada gradual de treinos de clubes de futebol

O futebol paulista dá seu primeiro passo para a retomada das atividades nesta quarta-feira (17), quando o governo estadual deve anunciar a liberação para a volta dos treinos dos clubes de São Paulo.

A informação foi compartilhada pelo deputado estadual Delegado Olim (PP), que é presidente do TJD-SP (Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol). A proposta, segundo o parlamentar, foi aprovada pelo Centro de Contingência do Coronavírus do estado.

O retorno, porém, será gradual e não há previsão de continuação do Campeonato Paulista, que foi interrompido após 10 rodadas. Entre as medidas de segurança estão a testagem dos jogadores, comissão técnica e funcionários dos clubes, prioridade ao trabalho individual e cuidados de higiene e distanciamento social.

A liberação será detalhada durante coletiva com o governador João Doria (PSDB) no Palácio dos Bandeirantes, às 12h45 desta quarta.

