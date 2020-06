Previsão do Tempo: sol, céu claro e ar seco nesta quinta em São Paulo

O ar seco volta a ganhar força, eliminando resquícios da frente fria que atingiu o sudeste paulista no final de semana. Os próximos dias deverão ser ensolarados, com tardes quentes, e diminuição nos índices de umidade do ar.

A quinta-feira (18) será dia de céu claro, com muito espaço para o sol brilhar, apesar de uma madrugada mais nublada.

O dia começa com termômetros em torno dos 15ºC. As nuvens se dissipam ao longo do amanhecer, e o sol permite que as temperaturas se expandam rapidamente. Nas horas mais quentes da tarde, os termômetros deverão marcar em torno dos 25ºC.

Os percentuais de umidade do ar oscilam em torno dos 35ºC nas horas mais quentes. O dia termina sem previsão de chuva para a capital paulista e a região metropolitana.

A previsão é do VCentro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo.