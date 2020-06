Polícia encontra fábrica de falsificação de dinheiro na zona sul de SP

Durante o patrulhamento habitual, policiais reconheceram um homem procurado por falsificação de dinheiro, na zona Sul de São Paulo, e fizeram a abordagem.

Com ele, foram apreendidos cinco pacotes de dinheiro falso. Ele confessou aos policiais onde era a fábrica do dinheiro, uma residência no Jardim Santa Margarida, na zona sul da Capital.

No local, foram encontrados equipamentos, insumos e estufas para fabricação de dinheiro e uma quantidade grande de notas falsificadas.