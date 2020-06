'Krespinha': Nome de esponja com termo racista é alvo de críticas nas redes sociais

A marca Bombril é alvo de críticas nas redes sociais nesta quarta-feira (17) após anunciar um produto cujo nome remete a um termo racista. O item em questão é a esponja de aço inox “Krespinha” que, segundo a empresa, teria uso para “limpeza pesada”.

O produto estava disponível no site da Bombril, mas foi removido durante a manhã. Publicações nas redes sociais anunciando a esponja também foram apagadas.

No Twitter, usuários apontaram que o termo “krespinha” é racista ao fazer uma associação pejorativa com o cabelo de parte do público negro. A hashtag #BombrilRacista figurou entre os assuntos mais compartilhados durante a manhã.

Uma propaganda de uma esponja com o mesmo nome lançada em 1952 pela S.A. Barros Loureiro também foi resgatada como comparação ao novo produto. Na época, o anúncio associava o item a uma ilustração de uma menina negra.

Outros apontaram ainda que a troca da letra “C” pela “K” poderia ser encarada como uma referência à Ku Klux Klan, organização supremacista de extrema direita que prega o racismo. A Bombril ainda não se pronunciou sobre o caso publicamente.

Confira as reações:

e se eu falar que @BombrilOficial fez uma marca de esponja de aço chamada “Krespinha” cês vão ficar como? — jesus favelado (@YuriMarcal) June 17, 2020

O @YuriMarcal postou q a Bombril fez uma esponja de aço chamada KRESPINHA. Eu pensei: porra em 2020 não vão usar esse termo, fui pesquisar: USARAM. Pesquisei e já existiu uma propaganda em 1952 e q usava uma criança negra com cabelos crespos pra divulgar. É tão racista. pic.twitter.com/L7WXdLG9IF — Tati Nefertari (@TatiNefertari) June 17, 2020

Cabelos crespos não são esponjas de aço, isso é um estereótipo racista. A gente tá em 2020, já falamos VARIAS E VARIAS vezes sobre cabelos crespos. Não é possível q as marcas ainda vão continuar batendo na mesma tecla. — Tati Nefertari (@TatiNefertari) June 17, 2020

A “krespinha” não é um produto novo no mercado. Em 1952, uma esponja de nome idêntico era vendida no país e usava o desenho de uma menina negra em seus anúncios. Alheia aos crescentes debates sobre racismo, a @BombrilOficial resolveu relançar o produto, mantendo o nome original. pic.twitter.com/MqJ1b4lEDu — yasmin santos (@yasminsmp) June 17, 2020

eu acordo e a @BombrilOficial, começou a vender uma esponja de aço com o nome KRESPINHA massificando novamente a ideia de que cabelos crespos servem para limpar, coisa que a gente cresceu ouvindo e que sempre doeu demais. era racista em 1952, continua sendo em 2020. pic.twitter.com/O5DcOhbATB — true star(r) in every sense 💫 (@falaanarosa) June 17, 2020

Krespinha, a esponja de aço da Bombril, perpetua estereótipos racistas e imagens de controle que associam o corpo de mulheres negras ao trabalho doméstico pesado. O nome e o mkt é baseado em racismo. Fere historicamente a subjetividade de mulheres negras e segue firme no mercado. — Conecto pessoas através de livros na @winnieteca (@winniebueno) June 17, 2020

Demorei uma vida inteira para ter uma relação de amor e respeito com o meu cabelo. Cresci ouvindo que ele era ruim, que era igual Bombril, mas felizmente hoje me aceito por completo e tenho certeza de que a única coisa ruim nessa história toda é o preconceito! #bombrilracista pic.twitter.com/BHFOvlBQ3G — Juh Sarah (@JuhSarah) June 17, 2020

A “krespinha” de 1952 não era fabricada pela Bombril. Mas sabemos muito bem que associações racistas entre o cabelo crespo e os produtos da marca são recorrentes, e alguém resolver transformar tudo isso em campanha de marketing é, no mínimo, uma falta de bom senso gigantesca. — Marina Amaral (@marinamaral2) June 17, 2020

O ano é 1952, surge uma marca racista que associa cabelo crespo a esponja de aço.

.

O ano é 2020, o absurdo se repete.

.

Me pergunto se existe algum preto na equipe de criação, ou só brancos alienados mesmo. #BombrilRacista pic.twitter.com/4RfrkZ2ltY — Bianca DellaFancy (@DELLAFANCY) June 17, 2020

É preciso ter profissionais pretos nas agências de propaganda e no marketing das empresas para que coisas lamentáveis como essa não aconteçam. Uma lã de aço chamada “Krespinha” que é ideal para limpeza pesada. pic.twitter.com/7jm4bKtYaO — Ricardo Silvestre (@ricksilvestre_) June 17, 2020