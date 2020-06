Índice de isolamento social caiu para 48% em SP nesta terça-feira

O índice de isolamento social na Capital caiu de 54% nesta segunda-feira para 48% na terça, de acordo com o Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do governo do Estado de São Paulo.

A recomendação das autoridades de saúde é que o índice seja mantido no mínimo em 55% para conter a propagação do coronavírus em São Paulo.

O último boletim da Secretaria Municipal de Saúde aponta 105.658 casos de covid-19 na Capital e 5.772 mortes, seno que há ainda 4.860 óbitos em investigação.

A secretaria alerta que mesmo com início da reabertura do comércio na Capital, a exigência do isolamento social continua sendo importante, principalmente para as pessoas do grupo de risco (idosos, portadores de doenças cárdicas ou crônicas e imunodeprimidos.