Hopi Hari anuncia reabertura em 4 de julho e fará testes de covid-19

O Hopi Hari anunciou que deve reabrir o parque temático a partir do próximo dia 4 de julho seguindo um “rígido protocolo sanitário”. O parque está fechado desde 20 de março em função da pandemia e, em tese, estaria suspenso pelo decreto do governo do Estado.

O parque pretende retomar com apenas 30% da capacidade e funcionar em horários reduzidos (sábados e domingos, das 10h às 17h). Entre as medidas adotadas estão o uso obrigatório de máscaras de proteção durante todo o tempo de permanência no parque, a medição de temperatura corporal obrigatória antes de entrar nas dependências do parque, uso de álcool gel e regras de distanciamento nas filas das atrações.

Outra ação do parque é a realização de teste rápido do covid-19 como “brinde” para quem comprar o passaporte entre os dias 20 e 30 de junho, que será realizado no esquema drive-thru.

O ingresso unitário válido para um ano começou a ser vendido na última terça-feira n o site da empresa por R$ 129,90.