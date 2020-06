Fábrica da Ford em São Bernardo foi comprada por construtora, diz site

O terreno onde funcionou durante anos a fábrica da Ford, em São Bernardo do Campo, foi vendido por cerca de R$ 550 milhões para a construtora São José, que disputava concorrência com outras empresas do mercado imobiliário, como a Brookfield, GLP e Autonomy Investimentos. A informação é do site InfoMoney.

A fábrica da Ford funcionou no local por 52 anos e chegou a ter 2,7 mil funcionários. O encerramento da produção de caminhões no ABC foi anunciado em 2019, como parte da reestruturação da montadora em toda América do Sul.

A Ford, entretanto, não confirmou a venda, mas disse que a construtora São José é um dos potenciais compradores e irá fornecer mais informações quando houver uma decisão final sobre a venda.