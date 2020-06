Delegado confirma envolvimento de PMs na morte de Guilherme: 'Foram tiros de execução'

O delegado responsável pela investigação do caso Guilherme Silva Guedes, Fabio Caipira, disse que não dúvidas sobre o envolvimento de policiais militares na morte do garoto. “Foram tiros no rosto de execução", afirmou, em entrevista ao programa Manhã Bandeirantes.

O adolescente de 15 anos desapareceu na madrugada de domingo (14) quando estava na frente da casa de sua avó na Vila Clara, zona sul de São Paulo. O corpo foi encontrado em Diadema e reconhecido no IML (Instituto Médico Legal) na segunda-feira (15).

Moradores suspeitavam que Guilherme tinha sido morto a tiros por policiais militares, já que no local do crime foi encontrada uma tarjeta com a identificação de um soldado da PM. O caso causou protestos na zona sul na segunda e terça-feira. Moradores incendiaram ônibus e fizeram barricadas.