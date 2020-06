Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quarta, 17 de junho

O dólar comercial tem leve queda nesta quarta-feira (17), após cinco pregões consecutivos de altas. Às 10h50, a moeda era vendida a R$ 5,21, variação de -0,53%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, segue estável a R$ 5,51.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 5,44. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 5,76.

A cotação do dólar no Brasil acompanha a desvalorização da moeda no exterior, após novos sinais de recuperação da economia americana. No Brasil, investidores acompanham um possível novo corte da taxa Selic.