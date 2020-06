Coronavírus: Brasil chega a 955 mil casos totais, com 1.269 novas mortes

O Ministério da Saúde divulgou o mais recente boletim de dados relativos ao novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, entre terça e quarta-feira (17), foram confirmados mais 32.188 casos novos da doença e outros 1.269 óbitos.

Com estes números, o país atinge 955.377 casos registrados desde o início da pandemia, além de 46.510 mortes no total.

O número de pacientes recuperados corresponde a 463.474 do todo, cerca de 48,5%. 445.393 continuam em acompanhamento

A maior parte dos casos se encontra no sudeste, distribuídos entre São Paulo (com 191.517 contaminações e 11.521 mortes) e Rio de Janeiro (86.963 confirmações e 8.138 óbitos). O terceiro Estado com os maiores números é o Ceará, com 84.967 casos e 5.282 mortes.