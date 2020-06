Universidade Mackenzie cancela vestibular presencial para 2º semestre

A Universidade Mackenzie, em São Paulo, anunciou nesta terça-feira que a prova presencial para o vestibular do segundo semestre será cancelada em função da pandemia de coronavírus.

A prova seria realizada no próximo dia 7 de julho para as unidades de Alphaville e Higienópolis e 18 de julho para a unidade de Campinas.

A admissão de novos estudantes para o segundo semestre agora será por avaliação da nota mais recente do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2017, 2018 e 2019. Quem não tiver dados do Enem, vale a pontuação nos dois últimos vestibulares da universidade. Quem não se encaixa em nenhum dos itens acima, terá que fazer uma prova online no dia 20 de julho.

As inscrições para o vestibular do segundo semestre do Mackenzie vão até 30 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 100.