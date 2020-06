São Paulo vai transferir 6,5 mil presos para evitar soltura em massa

Cerca de 6,5 mil presos de penitenciárias do estado de São Paulo serão transferidos a partir desta terça-feira (16) do regime fechado para o semiaberto. A ação é um reflexo da decisão que liberou 178 detentos em Potim, no interior do estado.

A movimentação de criminosos pelos presídios estava suspensa desde o início da pandemia de covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Agentes de escolta vão medir a febre dos presos e todos ficarão em quarentena após a transferência.

