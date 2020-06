Sisu 2020.2 tem inscrições adiadas para 7 a 10 de julho

As inscrições o segundo semestre de 2020 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram prorrogadas para 7 a 10 de julho. Originalmente, o período começaria nesta terça-feira (16) e se estenderia até 19 de junho.

A mudança foi anunciada apenas hoje, que seria o primeiro dia das inscrições, pelo Twitter do ministro da Educação, Abraham Weintraub. O edital deverá publicado nos próximos dias no Diário Oficial da União.

O Sisu deste semestre possui 51 mil vagas, número que Weintraub espera subir. Entre as ofertas, pela primeira vez no processo seletivo, estão incluídas vagas para ensino a distância.

O processo seletivo do programa, para vagas em cursos de graduação, usa as notas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) como critério de classificação.