Senador quer levar Fies a famílias com renda de até R$ 12.540

Um projeto apresentado pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA) ao Congresso Nacional visa ampliar o direito a empréstimos do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior) para alunos de classe média durante a crise do novo coronavírus. O texto prevê a criação do PEFies (Programa Emergencial de Apoio ao Financiamento de Estudantes do Ensino Superior).

Para ter direito ao programa, o candidato não poderá ter diploma de ensino superior nem ter recebido previamente algum benefício do Fies. No plano emergencial, o limite aceito de renda familiar é ampliado de três salários mínimos (R$ 3.135) para 12 (R$ 12.540), e também contempla alunos com dívidas anteriores e com bolsas de estudo parciais, de 50% ou 25%, pelo Prouni (Programa Universidade para Todos).

A taxa de inadimplência provocada pela crise do novo coronavírus chegou a crescer até 72% em abril para universidades da rede privada. A taxa de evasão escolar aumentou 32,5% no mesmo período.

O texto prevê de 40 a 60 parcelas mensais, com possibilidade de iniciar o pagamento apenas um ano após a conclusão do curso, a juros de 0,5% a 2% ao ano.