São Paulo tem novo recorde diário de mortes e casos por covid-19; veja balanço de terça

O governo estadual divulgou, na tarde desta terça-feira (16), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 365 óbitos e 8.825 novos pacientes com diagnóstico confirmado – novos recordes diários para ambos os dados, com altas de 3,3% e 4,9%, respectivamente, comparado aos números de segunda (15).

Com isso, já são 11.132 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Já os casos confirmados chegaram a 190.285 Os dados compilam registros feitos pelo estado até as 10h30 desta terça.

O Coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, Carlos Carvalho, disse que, apesar da alta, os números estão dentro de uma média de 250 óbitos por dia, considerando a última semana. “Não está diferente do que vem sendo observado nos últimos tempos. Como temos mais casos, temos mais óbitos, mas nossa taxa de letalidade ao longo do tempo vem caindo”, disse em coletiva no início da tarde, no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo a Secretaria estadual da Saúde, São Paulo possui 5.339 pacientes estão em leitos de UTI e 8.396 em leitos de enfermaria. As taxas de ocupação de leitos de UTI são de 70,6% para todo o estado e de 77,1% para a Grande São Paulo (capital paulista e 38 cidades da região metropolitana).

Até o momento, 33.761 pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado da doença tiveram alta hospitalar no sistema público do estado.

O recorde anterior de mortes registradas em um único dia ocorreu no dia 10 de junho, quinta-feira, com 340 óbitos. Já o recorde anterior de casos registrados em 24 horas ocorreu no dia 2 de junho, com 6.999 pacientes diagnosticados.