Comércios interditados na quarentena podem solicitar reabertura em São Paulo

Os donos de comércios interditados durante as restrições que tinham sido impostas pela Prefeitura de São Paulo já podem solicitar a reabertura. Para isso, os estabelecimentos devem enviar um e-mail à subprefeitura da região e anexar um formulário (disponível no Diário Oficial do Município), o contrato social, o cartão CNPJ e a licença de funcionamento.

Desde o começo da pandemia, 603 comércios foram fechados por desrespeitar o decreto de quarentena – 154 deles só no distrito da Sé, centro da capital paulista. À Rádio Bandeirantes, o subprefeito da região, Roberto Arantes, afirmou que o prazo máximo para que a administração municipal analise a solicitação e responda o comerciante é de um dia.

Confira os e-mails das 32 Subprefeituras: