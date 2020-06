Previsão do Tempo: sol retorna e aumenta calor em São Paulo nesta quarta

A quarta-feira (17) deve apresentar uma retomada de calor após o fim de semana. O sol volta a predominar nos próximos dias, favorecendo a elevação das temperaturas.

Uma frente fria, de duração curta, derrubou as temperaturas e fez recuar o sol neste domingo. Em compensação, a taxa de umidade do ar foi restaurada a níveis mais próximos do 50%, tendo alcançado os 30% nos momentos mais quentes da última semana.

Com a volta do calor, a umidade cai mais uma vez, atingindo os 35% nesta quarta. Os termômetros variam entre mínimas de 14ºC e máximas que podem chegar aos 25ºC. Os menores índices de umidade devem atingir valores próximos aos 35% no decorrer da tarde. Não há previsão de chuva.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.