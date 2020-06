Pesquisadores anunciam remédio capaz de reduzir mortes por covid-19

Cientistas da Universidade de Oxford anunciaram nesta terça-feira que conseguiram detectar o primeiro medicamento capaz de reduzir o número de mortes em casos graves de covid-19.

E mais, trata-se de um remédio de baixo custo e já amplamente utilizado em todo o mundo para o tratamento de inflamações: o corticóide dexametasona.

O remédio, de acordo com a pesquisa, reduz o risco de morte em pacientes com complicações respiratórias graves.

A pesquisa realizada com 2 mil pacientes mostrou que o risco de morte para pacientes entubados caiu de 40% para 28%. Para aqueles que usam oxigênio, caiu para 25% para 20%.

O Ministério da Saúde do Reino Unido já passou a recomendar o remédio no tratamento do novo coronavírus.